Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Gümüş (73) idaresindeki 45 ZC 6314 plakalı sepetli motosiklet ile Ethem G'nin kullandığı 35 AFY 620 plakalı tır, Irlamaz Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü Gümüş ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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