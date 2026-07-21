Turgutlu'da Okullar Yeni Döneme Hazırlanıyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında çocukların güvenle zaman geçirebileceği oyun alanları yenileniyor ve yeni alanlar oluşturuluyor.

Yeni eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıklar kapsamında ilçedeki okullarda boya çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Turgutlu Anaokulu ile Orhan Polat Yağcı İlkokulu'nda çalışmalarına devam ediyor. Urganlı 23 Nisan Ortaokulunun iç ve dış cephe boyaması ile Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin dış cephe boyama çalışmaları ise tamamlandı.

Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim dönemine daha temiz, düzenli ve bakımlı okullarda başlaması amacıyla yürütülen çalışmalar, planlanan program doğrultusunda diğer okullarda da devam edecek.

PARK VE OYUN ALANLARINDA DA FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜYOR

Park ve çocuk oyun alanlarında da çalışmalarını sürdüren ekipler, mevcut alanların bakım ve onarımını gerçekleştirirken kente yeni oyun alanları kazandırıyor. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesi Seyirtepe çevresindeki alana yeni çocuk oyun grubu kuruldu. Ayrıca Dağyeniköy Mahallesi ile Güney Mahallesi Kıran mevkisinde bulunan parkların zeminleri kauçuk kaplama ile yenilendi. Çalışmalarla çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmeleri hedefleniyor.

Öte yandan vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla Urganlı Mahallesi'ne kazandırılan iki yeni durak alanının zemin düzenleme çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı.

"HER NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, kentimizin ihtiyaç duyduğu her noktada planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarımızı öğrencilerimize hazırlarken, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği oyun alanlarını da yeniliyor ve yeni alanlar oluşturuyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Daha düzenli, daha yaşanabilir bir Turgutlu için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.