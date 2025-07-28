MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal kırsal Osmancık Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda çıktı. Bölgede yayılan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerinde kısa sürede orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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