Turgutlu'da Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangın, saat 17.47'de Osmancık Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin evlere sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: DHA
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