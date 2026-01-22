Turgutlu'da Çocuklar, Yarıyıl Tatilinde Doyasıya Eğlendi

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri", iki gün boyunca çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan etkinlikler, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen programın ilk gününde, mini disko, Lupeen Çocuk Sirki, Bubble Show ve sosis balon dağıtımı ile minikler gönüllerince eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Etkinliklerin ikinci gününde ise "Kaçak Fil" isimli animasyon filmin gösterimi yapıldı. İki seans halinde gerçekleştirilen gösterim, çocuklar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini verimli, eğlenceli ve güzel anılarla geçirmelerini istedik. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetliydi. Etkinliklere ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.