Turgutlu'da Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na kayıtlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesi ve her yaştan ilçe sakininin kültürel faaliyetlere katılmasını sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Salı günü başlıyor.

Yüzme, basketbol, voleybol ve kadınlara özel pilates kurslarının yer aldığı Yaz Spor Okulları'na, Belediye Hizmet Binası zemin katında; tiyatro, resim, müzik, el sanatlarından oluşan Kültür Kursları'na ise Atatürk Kültür Merkezi'nde 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında kayıtlar alınıyor.

Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'nın çocuklar başta olmak üzere her yaşa hitap ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın sporun farklı branşları ve kültür sanat faaliyetleriyle tanışarak dolu dolu bir yaz dönemi geçirmesi, bununla birlikte yetişkin hemşehrilerimizin de günlük yaşamın yoğunluğu ve stresinden birkaç saatliğine de olsa uzaklaşabilmeleri adına açtığımız Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'mıza kayıtlar devam ediyor. Başkanımız Çetin Akın'ın öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her yaştan hemşehrimizin sporu, kültür ve sanatı hayatının bir parçası haline getirecek çalışma ve projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na ilişkin detaylı bilgiye,1 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.