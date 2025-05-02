Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçede beş mahallede devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Akın, "Mahallelerimizin yıllardır yaşadıkları altyapı ve üstyapı sorunlarını birer birer çözüyoruz" dedi.

Başkan Akın, bugün Atatürk, Mustafa Kemal, Selvilitepe, Kurtuluş ve Subaşı Mahalleleri'ndeki yol yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Akın'a saha ziyaretinde Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran ile Evren Erbaş Ser, mahalle muhtarları, daire müdürleri ve teknik ekip eşlik etti.

Akın, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yol yenileme çalışmasına ilişkin bilgi veren Akın, "Mustafa Kemal Mahallemizde uzun yıllardır altyapı ve üstyapı sorunları vardı. Yollarımızın üstyapısının yenilenmesiyle ilgili perşembe günü itibarıyla ihale süreci sona erdi. Mustafa Kemal Mahallemizde yaklaşık 15 bin metrekare yol çalışmamız olacak. On gün içerisinde müteahhide yer teslimini yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'le el ele vererek mahallemizin yıllardır sorunu olan hem altyapı hem de üstyapı problemlerini çözmüş olacağız" diye konuştu.

"Mahallemizin sorunlarını teker teker bitirmeyi hedefliyoruz"

Atatürk Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden sorunların bir bir çözüldüğünü ve üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 35 bin metrekare parke döşemesi yapılacağını belirten Akın, "Atatürk Mahallesi, en çok sevdiğimiz mahallelerden bir tanesi. Uzun yıllardır göz ardı edilmiş sorunları birer birer çözdük. Elektrik direklerimizi yer altına aldık. Büyükşehir Belediyemizle kanalizasyon, altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de üstyapısını yapıyoruz. 35 bin metrekare taş döşeme ihalesini yaptık. Mahallemizin sorunlarını teker teker bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Atatürk Mahallesi, herkesin siyasetini yapıp da kulak arkası ettiği mahalle oldu"

Akın ve ekibine teşekkür eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce de "Başkanımız Sayın Çetin Akın, "'Sabredin, Atatürk Mahallesi için en güzel olanı yapacağız' demişti. Yaptı da Allah bin kere razı olsun. Mahalle sakinlerimiz hizmetlerden çok memnun. En son 30-35 yıl önce İsmail Kırdar döneminde yapılan hizmetler bunlar. Atatürk Mahallesi, o dönemden sonra herkesin siyasetini yapıp da kulak arkası ettiği mahalle oldu. Her şey güzel oluyor, olacak da" dedi.

Selvilitepe ve Kurtuluş Mahallesi Hatuniye Sokak'ta devam eden yol yenileme çalışmalarının son durumunu da yerinde gören Akın, şunları kaydetti:

"Selvilitepe, nüfusu en hızlı artan ve buna bağlı olarak sorunları en çok olan mahallemiz. Biz bu sorunları geçtiğimiz beş yılda ve bu dönemde elimizden geldiğince doğru işler yaparak altyapısı ve üstyapısını değiştirerek yolumuza devam ediyoruz. Selvilitepe Mahallemizde yaklaşık 8 bin 200 metrekarelik bir yol çalışmamız var. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar çalışmamızı bitirmiş olacağız. Kurtuluş Mahallemizde ise sorunlar vardı. Önce elektrik direklerini yer altına aldık. Sonrasında üstyapı çalışmalarımız başladı. Belediyemizin ekipleriyle güzel bir iş çıkarıyoruz. Mahallemizin diğer sorunlarını önümüzdeki günlerde tespitlerini yapıp hızlı çözümler üreteceğiz."

Saha incelemelerini Son Sokak'ta tamamlayan Akın, "Son Sokak'ta uzun zamandır sorunlar yaşıyorduk. Suyla, elektrikle, kanalizasyonla ilgili sorunlarımız vardı. Biz bu sorunların hepsini bitirdik. Üstyapı çalışmasına başladık. Biraz geç oldu, vatandaşlarımız biraz eziyet çekti ama bundan sonra çok hızlı şekilde çalışmalarımızı yaparak bayrama yetiştirmeyi hedefliyoruz. Subaşı Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Mehmet Temel, Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Yeter Özdemir, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı İ. Hakkı İbili, Subaşı Mahallesi Sami Tezcan da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akın ve ekibine teşekkür etti.