Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları İçin İhale Yapılacak

Güncel

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, önce Fen İşleri Şantiyesi'ni ziyaret etti, ardından Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahalleleri'nde saha incelemeleri yaptı. Yol yenileme çalışmaları için ihaleye çıkılacağını belirten Akın, "Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Akın, güne Fen İşleri Şantiyesi'nde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek başladı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'un da katıldığı ziyarette, ekiplerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alındı. Şantiye ziyaretinin ardından Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve Fen İşleri ekipleri, Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahalleleri'nde saha incelemeleri yaptı.

Mahalle muhtarları ile de bir araya gelen Başkan Akın, bölgelerde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde internet, doğal gaz, elektrik, su gibi altyapı çalışmaları sonucunda bozulan sokakların tamamında yenileme çalışmaları için ihale yapılacağının bilgisini paylaştı.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Çetin Akın, şunları aktardı:

"Bugün, Fen İşleri Şantiye'mizde mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek, yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Akabinde Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahalleleri'mizi ziyaret ettik. Buradaki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, taleplerini ve önerilerini dinledik. Mustafa Kemal ve Atatürk Mahalleleri'mizde yaşayan hemşehrilerimizin uzun zamandır yaşamış oldukları yol sorunlarıyla ilgili olarak planlamalarımızı yaptık ve gerekli adımları attık. Yapacağımız ihalenin hemen ardından mahallelerin sınırları içerisindeki ihtiyaç duyulan tüm sokaklarda yenileme çalışmalarına başlayacağız. Kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğimiz söz konusu çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp mahalle sakinlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracağız. Ekibimizle birlikte Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizde büyük bir değişim ve dönüşüm sağlıyoruz."