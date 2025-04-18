Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları Kurban Bayramı'na Yetişecek

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selvilitepe ve Kurtuluş mahallelerini ziyaret ederek, yol yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Akın, "Hemşehrilerimiz Kurban Bayramı'ndan önce yeni yollarına, sağlıklı sularına kavuşmuş olacaklar" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından eş zamanlı olarak Subaşı ve Selvilitepe mahalleleri ile Hatuniye Sokak'ta başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Akın, üstyapı çalışmalarının Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanmasının planlandığı duyurdu.

Başkan Akın, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Nüfus yoğunluğu olarak Turgutlu'muzun en kalabalık mahallesi olan Selvilitepe Mahallemizin sokaklarında altyapı ve üstyapıda içme suyu sorunlarımız vardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in destekleriyle altyapı sorunlarını çözerek üstyapısını da Turgutlu Belediyesi olarak biz üstlenerek yıllardır kronik haline gelmiş olan sorunu çözmenin son noktasındayız. İhalemizi yaptık. Selvilitepe Mahallemizde 8 bin metrekare yol, 4 bin metrekare kaldırım olmak üzere 12 bin metrekarelik faaliyetimiz var. Selvilitepeli hemşehrilerime müjdeler veriyorum. İnşallah Kurban Bayramı'ndan önce yeni yollarına, sağlıklı sularına kavuşmuş olacaklar. Selvilitepe Mahallemize hayırlı olsun."

Kurtuluş Mahallesi'nde pek çok sokakta altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığını belirten Akın, "Geçtiğimiz beş yıl içerisinde Kurtuluş Mahallemizde pek çok yolun altyapısı ve üstyapısını yenilemiştik. Hatuniye Sokağı'mızda da altyapı çalışmaları bitti. İhale sürecini tamamladık, yollarını da kaldırdık. Bu sokağımızı da Kurban Bayramı'ndan önce meşhur Kır Mahallemize hizmete sunmuş olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.