Turgutlu\'daki saldırıda 7 şüpheli tutuklandı, yaralı 11 öğrenciden 8\'i taburcu edildi

Turgutlu'daki saldırıda 7 şüpheli tutuklandı, yaralı 11 öğrenciden 8'i taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 8'i taburcu edildi, 3'ünün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, yaralılardan 8'i taburcu edildi, 3'ünün tedavisi sürüyor.
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