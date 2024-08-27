Turgutlu Kent Müzesi\'nde Milli Mücadele Kahramanları Konulu Müze Sohbetleri Düzenlenecek

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi'nin Kurtuluş ve Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenleyeceği Müze Sohbetleri'nde, ilçenin milli mücadele kahramanları yad edilecek.

"Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları" konulu program, Turgutlu Kent Müzesi'nde 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.15'te başlayacak. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunulacak programda milli mücadele döneminde önemli hizmetlere imza atmış, adları bugüne ulaşmış kişiler hakkında bir araya getirilen bilgiler, izleyicilerle paylaşılacak.

Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri'nde çok zengin bir program hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Programlarımızdan bir tanesi de Kent Müzemizde gerçekleştireceğimiz Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları başlıklı söyleşi olacak. Tüm hemşehrilerimizi şenlikler boyunca bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.