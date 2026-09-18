Turgutlu Koşukırı'nda yol ve altyapı çalışması için esnafla buluşma yapıldı - Son Dakika
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Turgutlu Koşukırı'nda yol ve altyapı çalışması için esnafla buluşma yapıldı

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Turgutlu Koşukırı\'nda yol ve altyapı çalışması için esnafla buluşma yapıldı
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Turgutlu Belediyesi, Koşukırı mevkisinde GDZ A.Ş. iş birliğiyle yol yenileme, altyapı ve güçlendirme çalışmalarına hazırlanıyor. Çalışmalar öncesinde Belediye Başkanı Çetin Akın, bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yapılacak işlere ilişkin bilgi verdi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, ilçenin önemli ticaret ve ulaşım noktalarından Koşukırı mevkisinde yol yenileme, altyapı ve güçlendirme çalışmalarına hazırlanıyor. Çalışmalar öncesinde bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Çetin Akın, talepleri dinleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Koşukırı mevkisinde Turgutlu Belediyesi ile GDZ A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilecek altyapı, yol yenileme ve güçlendirme çalışmaları öncesinde bölge esnafı ve vatandaşların katılımıyla "Esnaf ve Halk Buluşması" gerçekleştirildi.

Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto, belediye meclis üyeleri ve GDZ A.Ş. Turgutlu İlçe Müdürü ile teknik ekipler, buluşmada bölge esnafı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Sahada yaşanan sorunların doğrudan bölge esnafından ve vatandaşlardan dinlenmesinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

"BİR DAHA BOZULMAMAK ÜZERE YAPACAĞIZ"

Koşukırı'nda nüfus ve işletme sayısındaki artışa bağlı olarak altyapı ihtiyacının arttığını belirten Akın, "Koşukırı Çarşısı'nda; nüfus artışına paralel ihtiyaç olan depolar, işletmeler açıldı, inşaat yapılıyor. Enerji verilemiyor şu anda. Ne yapmamız lazım? Yine burada da altyapıya yatırım yapmamız lazım. Biz bunun planını yaptık. Sağ olsun GDZ A.Ş. ilçe müdürümüz, bölge müdürümüz bu konuda destek verdiler. Buraya da enerji yatırımını getiriyoruz. Yaklaşık burada GDZ A.Ş.'nin üç ay çalışmasıyla ilgili bir süreç var. GDZ A.Ş. burada işini bitirsin, altyapı sorunlarımız tamamen bitsin. Nasıl Erbiller Sanayi Sitesi'ni, Gıda Çarşısı'nı yaptıysam, ben bu çarşının üstyapısını aynı onlar gibi yapacağım. Bir daha bozulmamak üzere yapacağız" diye konuştu.

İmar uygulamaları sürecine de değinen Akın sözlerine, şöyle devam etti:

"TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK"

"Övünerek söylüyorum, Turgutlu'ya üç buçuk milyar TL'lik yatırım aldık. Nereden aldık? GDZ A.Ş.'den, Telekom'dan, MASKİ'den, büyükşehirden, AKSA'dan aldık. Turgutlu'nun önünün açılabilmesi için bir yüz binlik plana ihtiyaç var. Bu yüz binlik plan yapılmadan Turgutlu'nun trafik, altyapı, eğitim, otopark sorunu çözülmez. Yedi buçuk yıldır planımız bakanlıkta onay bekliyor. Bakan beyin imzasını bekliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik. AK Parti il başkanımız, ilçe başkanımızla da süreci beraber yönetiyoruz. En sonunda ikna oldular. Onlar da destek verme kararı aldılar. Bir aksilik olmazsa Süleyman Bey'in söylediğini söylüyorum. 'Eli kulağında' diyor. Bu plan olunca Turgutlu'nun hem imar anlamında hem de şehircilik anlamında önü açılmış olacak. Turgutlu'da imar sorunu bitecek. Trafik sorunu azalacak. Eğitim sorunu çözülecek. Turgutlu'daki otopark sorunu çözülecek.

1980'li yıllarda yapılan plan iki katlı iken üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci katlar verildi. Altıncı, sekizinci katlar var biliyorsunuz. Yollar genişlemiş mi? Genişlememiş. Altyapı yatırımı yapılmış mı? Yapılmamış. Dolayısıyla bugün bu zorlukları şehir içerisinde yaşıyoruz. Yaklaşık altı yedi aydan beri Turgutlu'nun kazılmayan yeri yok. O cesareti göstereceğimi, siyasi olarak bu sürece katlanacağımı, bunun sonucunda ne olursa olsun Turgutlu'da enerjisiz, Telekom'un gitmediği, doğalgazın gitmediği, suyun çıkmadığı ev bırakmayacağımı her yerde söylüyorum. Bunun bedeli siyaseten seçim kaybetmekse onu göze almış bir adamım."

Kaynak: ANKA
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