Turhal'da silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, 28 Eylül akşamı ilçede düzenlenen motosiklet festivalinde çıkan silahlı kavgada, Kürşat Elitaş'ı öldürdügü, A.K'yi de yaraladığı iddia edilen O.İ'Yi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kürşat Elitaş, bugün düzenlenen tören sonrası toprağa verilirken, yaralı A.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Turhal'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?