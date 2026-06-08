Turist Çantasını Çalan Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te, bir turistin otobüste unuttuğu döviz bulunan çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Aksaray semtinde, Irak uyruklu bir turistin havalimanına yolcu taşıyan otobüste unuttuğu ve içerisinde 11 bin dolar, 150 bin Irak dinarı ile özel belgelerinin yer aldığı çantasının alınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Otobüsün araç içi kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla yurt dışına kaçacağı sırada gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin seyahat ettiği otobüsün koltuğundaki çantayı alması yer alıyor.