Turistlerin Çantalarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı - Son Dakika
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Turistlerin Çantalarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı

Turistlerin Çantalarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı
08.07.2026 11:08
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Fatih ve Beyoğlu'nda iki şüpheli, turistlerin çantalarını çalarak yakalandı ve tutuklandı.

Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları belirlenen, F.Ö. (21) ve D.B. (17) yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde oturan turistlerin çantalarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, biri kadın 2 şüphelinin masaların üzerine kısa süreliğine bırakılan çantaları çalarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. F.Ö. ve D.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turistlerin Çantalarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı - Son Dakika

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