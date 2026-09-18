Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, 64 milyon turistle dünyada 4. ülke olduğumuzu söyledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Geçen yıl ağırladığımız 64 milyon turist ile dünyada en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna geldik." dedi.

Saraydüzü Kışla Binası'nda düzenlenen "Amasya Turizm Master Planı Lansmanı"nda konuşan Alpaslan, AK Parti iktidarında sağlanan istikrar ortamıyla turizm gelirlerinin hızla arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine geldiğini belirten Alpaslan, "Geçen yıl ağırladığımız 64 milyon turist ile dünyada en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna geldik. Türkiye turizm konusunda, dünyada parlayan bir yıldız konumunda. Türkiye, turizmde, tabiri caizse artık bir şampiyonlar ligi oyuncusu." diye konuştu.

Alpaslan, Türkiye'nin geldiği seviyenin ülkenin ekonomisi, insanların refahı ve istihdamı açısından son derece kıymetli ve önemli olduğunu kaydetti.

Lansmanda, Amasya tanıtım filmi gösterildi.

Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kurum müdürleri ile sektör çalışanları katıldı.