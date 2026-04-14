Turizm Haftası'nda Erzurum'un Değerleri Vurgulandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, 50. Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yer, mesajında, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında idrak edilen haftanın, sahip olunan doğal, tarihi ve kültürel değerleri hatırlamak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Erzurum'un, köklü tarihi, eşsiz doğası ve zengin kültürel birikimiyle ülkenin nadide şehirleri arasında yer aldığını vurgulayan Yer, "Tarih boyunca doğu ile batıyı buluşturan, kervan yollarının kesişim noktası olan Erzurum, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir kültür hazinesidir. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii ve Erzurum Kalesi gibi tarihi eserleriyle adeta bir açık hava müzesi olan şehrimiz, aynı zamanda Palandöken'in sunduğu uluslararası standartlardaki kış turizmi imkanlarıyla da dört mevsim cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Yer, hafta vesilesiyle görevlerinin bu eşsiz mirası korumak, geliştirmek, dünyaya en doğru şekilde tanıtmak olduğunu kaydetti.