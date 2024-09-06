İsrail, Türk Aktivist Ayşenur Eygi'yi Öldürdü

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Nablus Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Nablus'ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Nablus Valisi Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümüne dair "İsrail, ABD'nin sağladığı silahlarla Filistin'deki ABD'li aktivistleri öldürüyor." dedi.

Filistinli Vali, İsrail'in ayrım yapmaksızın Amerikalılar dahil Filistin ile dayanışma halinde olan yabancıları da öldürdüğünü ifade etti.

Daglas, "Bu suç dahil, Filistin topraklarındaki olaylardan tamamen İsrail işgalci hükümeti sorumludur." diyerek ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Eygi'nin Nablus'un Beyta beldesinde katıldığı barışçıl yürüyüşte İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü bilgisini verdi.

Vali Daglas, dünyanın artık İsrail'e "dur" demesi gerektiğini vurgulayarak "İsrail, Gazze'de de Batı Şeria'da da öldürüyor. Hiçbir ülkenin vatandaşına merhamet etmiyor, kimse arasında da ayrım yapmıyor." dedi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen "işgal" karşıtı gösteriye gerçek mermi ile müdahale etmiş, başından vurulan Eygi, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İsrail 21 yıl önce de ABD'li aktivist Rachel Corrie'yi buldozerle ezerek öldürmüştü

ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafonla Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürülmüştü.

Yabancı olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini zanneden Rachel, buldozerin önüne geçmiş ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezmişti.