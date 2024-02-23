Türk Bilim İnsanları Antarktika\'da Buzul Erimesini İnceledi

Türk Bilim insanları bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası üzerinde bulunan Shoesmith buzulunda incelemelerde bulundu. ???????
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olan kutup bölgelerinde bulunan buzulların hızla erimesi konusuna da dikkati çekmek isteyen ekip, buzulda bulunan binlerce yarıktan birkaçının içerisine girerek erimelerin derinliklerini ve hızını gözlemledi.
Çalışmaların sürdüğü Horseshoe Adası üzerinde bulunan Shoesmith buzulunda gerçekleştirilen çalışmalar iklim değişikliğinin izlerini net bir şekilde ortaya koydu.
AA muhabirine incelemeler hakkında açıklamalarda bulunan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, buzul yarıklarından içeri girerken erimenin şiddetini ve yoğunluğunu birlikte gördüklerini belirterek, "Buzun katmanları arasında ısınma sebebiyle tabakalarda çok ciddi erime var. Bunlar Antarktika'da son dönemlerde sürekli bizim karşılaştığımız durumlar." dedi.
"Buzullar bir gün biterse, bu belki dünyanın sonu olabilir"
Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerden olduğunun altını çizerek, "İklim değişimi dünyamızın her yerinde etkili bir şekilde görülmeye başladı. Maalesef, Antarktika'da bütün buzullarda bunu görebiliyoruz, yine Arktik de etkilenmiş bir bölge. Buzullar bir gün biterse bu belki dünyanın sonu olabilir. Bu buzullara çok iyi bakılması lazım. Bu buzulların erimesi küresel ısınmayla direkt ilişkili bir konudur." diye konuştu.
İklim değişiminin en önemli kanıtlarından birinin buzulların erimesi olduğunu dile getiren Başar, milyonlarca yıl önce oluşmuş buzulların küresel ısınmayla birlikte iklim değişiminin sonucunda hızla eridiğini vurguladı.
Başar, dünyanın geçmişinin ve her şeyin buzulların içinde saklı olduğunu kaydederek, "Milyonlarca yıl önce olan atmosferik olaylar, bugünkü şartlardaki canlı yaşam bu buzlar içinde saklı bulunuyor. Eğer bir gün bu buzları anlayabilirsek derinliklerine ulaşıp oradaki gizemi çözebilirsek, hayatın gerçeklerini daha iyi anlayabileceğiz." şeklinde konuştu. ???????
Son Dakika › Güncel › Türk Bilim İnsanları Antarktika'da Buzul Erimesini İnceledi - Son Dakika
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
Sizin düşünceleriniz neler ?