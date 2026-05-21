Türk Çayı, Uluslararası Çay Günü'nde Tanıtıldı

Türk çayı ve çay kültürü, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

BM'nin 2019'da 21 Mayıs'ı Uluslararası Çay Günü ilan etmesinin ardından BM'nin merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da "Çay Üretimini Sürdürmek, Toplulukları Desteklemek" temasıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu önde gelen çay üreticisi ve çay tüketim kültürüne sahip ülkelerin stant açtığı etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çaylar tanıtıldı ve tadım için ikram edildi.

Etkinliğin açılışına katılan FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, burada yaptığı konuşmada, çayın çok tüketilen bir gıda olmasının dışında hem önemli bir geçim kaynağı hem de önemli bir kültürel miras unsuru olduğunu belirterek, çay üreticisi ülkelerin önemli rolleri olduğunu söyledi.

Genel Direktör Çü, daha sonra tek tek stantları gezdi, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin girişimiyle açılan stantta Türk çayı içti.

Çü, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'den Türk çayına ilişkin bilgi aldı.

Türk çayının tanıtıldığı ve ikramların yapıldığı stant büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Çin'den bir çocuk korosu da mini bir konser verdi.