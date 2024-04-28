Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek

Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek

Türk devletleri, ortak üretecekleri küp uyduyla iklim değişikliğinin etkilerini izlemenin yanı sıra bundan kaynaklanan sorunlara yönelik çözümler de geliştirmeyi hedefliyor. Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları 3. Toplantısı için Ankara'ya geldiğini ve toplantının temel konusunun Türk devletlerinin ortak küp uydu üzerine çalışmaları olduğunu belirtti. Küp uydular, iklim sorunlarına yönelik veri sağlama, su rezervlerinin idaresi, kuraklık, su seviyesi ve tuzluluk problemleri gibi iklim sorunlarına yönelik veriler sağlama gibi konularda çözümler üretecek.

28.04.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk devletleri, ortak üretecekleri küp uyduyla iklim değişikliğinin etkilerini izlemenin yanı sıra bundan kaynaklanan sorunlara yönelik çözümler de geliştirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov, AA muhabirine, uzay ve uydu alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Uzay Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları 3. Toplantısı için geldiği Ankara'da değerlendirmede bulunan Asadov, toplantının temel konusunun Türk devletlerinin ortak küp uydu üzerine çalışmaları olduğunu söyledi.

Asadov, Azercosmos'un ilk günden bu yana projeyi hem finansal hem de mühendislik kapsamında desteklediğini bildirdi.

Küp uyduların ilk aşamada iklim sorunlarına yönelik veri sağlama üzerine çözümler üretmesini planladıklarını vurgulayan Asadov, "Toplantılarda bu uyduların optik sensörlere sahip olması konuşuldu. Uydular, bu sensörlerden su rezervlerinin idaresi, kuraklık, su seviyesi ve tuzluluk problemleri gibi iklim sorunlarına yönelik veriler sağlayacaktır." dedi.

Asadov, bu tip sensörlerin karbondioksit ve metan gazı emisyonu gibi konularda da çıktı sağlayabileceğini dile getirdi.

Hem Kazakistan hem de Türkiye'nin küp uyduların üretimine yönelik teklifler sunduğunu belirten Asadov, "Bu işin hem finansal hem de teknoloji tarafı var. Burada kimin hazırlayacağından daha da önemlisi, küp uydu projesinin Türk devletlerine sağlayacağı katkıdır." diye konuştu.

"Türksat ile ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor"

Asadov, Azerbaycan'ın uzay çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, iki yeni uydu projesine odaklandıklarını ifade etti.

2026 ve 2028'de bu uyduların uzaya fırlatılmasının planlandığını vurgulayan Asadov, 2013'te uzaya gönderdikleri telekomünikasyon uydusunun 2029'da yenisiyle değiştirilmesi çalışmalarının da sürdüğü bilgisini verdi.

Asadov, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yakından takip ettiklerini, 2026'da Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakü'de geçen yıl gerçekleştirilen söz konusu kongreye dair bilgi ve tecrübelerini Türkiye ile paylaşacaklarını dile getiren Asadov, "Türksat ile ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor. Halihazırda bölgelerimizde aktif olarak birbirimizin uydularından istifade ediyoruz. Aynı zamanda Afrika üzerinde Türksat ile çok büyük iş ortaklıklarımız var." dedi.

Kaynak: AA

Uzay, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 12:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Ortak Küp Uyduyla İklim Değişikliğini İzleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement