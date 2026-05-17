Türk Diasporasının Küresel Rolü Vurgulandı

17.05.2026 10:48
Büyükelçi Önal, Türk diasporasının uluslararası arenadaki etkisini ve Türk Günü Yürüyüşü'nü anlattı.

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin uluslararası arenada sözü geçen ve katkısı aranan küresel bir aktör haline gelmesinde, yurt dışındaki güçlü diasporanın payının büyük olduğunu söyledi.

Büyükelçi Önal, eşi Figen Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, eşi Emine Yıldız ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile katıldığı 43. Türk Günü Yürüyüşü etkinliğinde konuştu.

Türk Günü Yürüyüşünün, Türk kimliğinin ve kültürünün yaşatıldığı ve aynı zamanda Amerikan toplumuna tanıtıldığı "geleneksel ve simgesel bir şenlik" haline geldiğini belirten Önal, bu köklü geleneğin sürdürülmesinde başta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Türkiye'den gelen heyetler dahil olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin uluslararası arenada "sözü geçen ve katkısı aranan küresel bir aktör haline gelmesinde, yurt dışındaki güçlü Türk diasporasının payının büyük olduğunu" belirtti.

Festival alanındaki Türk toplumuna hitaben Önal, "Türk toplumunun burada sayısının artmasından son derece memnunuz, ortaya koyduğu başarılardan gurur duyuyoruz. Dünyada giderek ağırlığı artan Türkiye'nin burada temsilcileri olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Büyükelçiliğin ve ABD'deki Başkonsoloslukların, öncelikli hedeflerinden birinin de Türk Amerikan toplumunun kendi aralarındaki iletişimini ve dayanışmasını güçlendirmek olduğuna işaret eden Önal, bu doğrultuda çabalarını sürdüreceklerini, bu toplumun kanaat önderlerinin de bu sürece aktif katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Önal, Türk Amerikan toplumunu, Büyükelçiliğin ve başkonsolosluklarının sosyal medya hesaplarını ve internet sayfalarını düzenli takip etmeye ve FIFA Dünya Kupası kapsamında gelecek ay ABD'ye gelecek olan Türk Milli Takımı'nı desteklemeye davet etti.

Kaynak: AA

