Türk Dünyası Gençlik Zirvesi İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Gençlik Zirvesi İzmir'de Yapıldı

Türk Dünyası Gençlik Zirvesi İzmir\'de Yapıldı
11.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EÜ Türk Dünyası Gençlik Topluluğu, kültürel zenginlikleri sergileyen bir zirve düzenledi.

İzmir'de, Türk Dünyası Gençlik Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Gençlik Topluluğu tarafından "Türk Dünyası Gençlik ve Kültür Zirvesi" gerçekleştirildi.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede katılımcılar Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan haritalarının yer aldığı görsellerle karşılandı.

Türk dünyasından ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir köşeye "Turan" yazısının da konulduğu zirvede, bu ülkelere ait geleneksel kıyafetler, el sanatları ve kültürel objeler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Türk Dünyası'na görsel yolculuk" temasıyla ilgili videoların izletildiği zirvede, Azerbaycan Halk Dansı gösterisi sunuldu.

Türk Dünyası Gençlik Vakfı Başkanı Ramazan İzol, "Türk Dünyası'nın yol haritası"yla ilgili konuşma yaptı.

İzol, Türk olarak birliğin silahtan, toptan, tüfekten ve teknolojiden daha önemli olduğunu söyledi.

Ayrışmış milletlerin teknolojilerini düşmanlar için değil, birbirleri için kullandıklarını aktaran İzol, Türk milletinin hiçbir zaman esir alınmadığını ifade etti.

Özgürlüğü her şeyin üstünde tuttuklarını ve tutmaya devam edeceklerini kaydeden İzol, şöyle devam etti:

"İçimizde mükemmel ve muhteşem bir inanç, bir karakter yatıyor, bir kan var. Ama ne yazık ki eğer o harekete geçirilmezse, birileri bizleri uyandırmazsa uykuda olan topluluk millet ya ölür ya da esir alınır. Zulüm gelirse üstümüze topyekün gelir. Bugün İsrail'de, Suriye'de, Irak'ta birçok yere baktığınız zaman etrafımız gerçekten ateş çemberinde. ve bir elin parmakları kadar etmeyecek devletler tarafından dünyamız esir alınmış durumda."

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün moderatörlüğünde "Türk Dünyası'nın ortak kodları" konulu panelde, Prof. Dr. Ali Osman Karatay ile Doç. Dr. Emel Kuşku Özdemir değerlendirmelerde bulundu.

Program, Otağ Dans ve Müzik Topluluğunun gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Gençlik Zirvesi İzmir'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:52:38. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Gençlik Zirvesi İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.