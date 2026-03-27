Türk Dünyası İçin Kadınların Gücü

27.03.2026 16:59
Zühal Topcu, güçlü kadınların Türk dünyasının geleceğini inşa edeceğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder. Türk dünyasının geleceği, kadınların kararlılığı, zekası, emeği ve cesaretiyle şekillenecektir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü tarafından parti genel merkezinde düzenlenen 'Şefika Gaspıralı: Türk Dünyasında Kadın, Eğitim ve Fikir' paneline katıldı. Topcu, Şefika Gaspıralı'nın mücadelesine ilişkin, "20'nci yüzyıl başlarında 'Dilde, fikirde, işte birlik' idealini kadınlar üzerinden hayata geçirme çabasıdır. O, kadının cahil bırakılmasının milletin yarısını karanlıkta tutmak demek olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden eğitimde reformu, kız çocuklarının okullaşmasını, öğretmen olmasını, karar mekanizmalarında yer almasını savundu. Kendisi sadece bir kadın aktivist değil; bir milletin uyanışında, kadınların özgürleşmesinde ve Türk dünyasının modernleşme yolculuğunda unutulmaz bir semboldür" dedi.

'TÜRK KADINI DAİMA DEVLET AKLININ SEMBOLÜ OLMUŞTUR'

Topcu, Türk tarihine bakıldığında kadının her zaman ön safhada olduğunu kaydederek, "Tomris Hatun'dan günümüze, Türk kadını daima devlet aklının, toplum liderliğinin ve cesaretin sembolü olmuştur. Bu kadim miras bugün de devam etmektedir. Modern dünyada Türk kadınları bilimde, siyasette, sanatta, diplomaside ve girişimcilikte adından söz ettirmektedir. Küreselleşen dünyada artık biliyoruz ki bir ülkenin gelişmişliği, kadınlarının güçlenmesiyle doğru orantılıdır. Kadının eğitime erişimi, ekonomik üretime katılımı, siyasette temsil gücü ve toplumsal haklar konusunda elde ettiği ilerleme sadece o topluma değil, bütün Türk coğrafyasına ilham vermektedir. Bu nedenle bizim görevimiz; Türk dünyası kadınlarının dayanışmasını artırmak, ortak projeler geliştirmek, kültürel bağlarımızı güçlendirmek ve her alanda daha fazla görünürlük sağlamaktır. Küreselleşmenin sunduğu fırsatları kadınlarımızın yararına dönüştürmek, bilgiye, teknolojiye ve uluslararası iş birliklerine erişimlerini güçlendirmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Çünkü güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder. Türk dünyasının geleceği, kadınların kararlılığı, zekası, emeği ve cesaretiyle şekillenecektir" diye konuştu.

Topcu, küreselleşen dünyada kadınların güçlenmesi, yalnızca bir toplumsal dönüşüm değil; aynı zamanda Türk dünyasının kalkınması ve geleceği için stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Lucas Torreira’nın Beşiktaş Stadyumu’nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Ayder’de ayı yine sahnede Kaçkarlar’da vahşi doğa heyecanı Ayder'de ayı yine sahnede! Kaçkarlar'da vahşi doğa heyecanı
Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
Advertisement
