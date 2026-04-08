Ziya Gökalp'in 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' Eseri 5 Türk Lehçesinde Yayımlandı

Türk dünyasında ortak dil ve kültür bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, Türk düşüncesinin temel metinlerinden biri olan 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' adlı eser, beş farklı Türk lehçesinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Ziya Gökalp'in Türk düşünce tarihinde belirleyici bir rol üstlendiğini ve onun fikirleriyle modern Türkiye'nin temel taşlarının şekillendiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, eserin ayrışmalara karşı birleştirici bir perspektif sunduğunu ve Türk dünyasının geniş coğrafyasını bir bütün olarak ele aldığını ifade etti. Ayrıca, dil ve kültürün Türk dünyasının birlikteliğinde temel unsur olduğuna dikkat çekerek, geçmişte bu bağların zayıflatılmasına yönelik girişimlere değindi ve ortak değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

Tanıtım toplantısına TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert katıldı. Programın ardından, doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi gezildi ve sergide Gökalp'in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu.