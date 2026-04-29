Türk Eximbank ve CDP'den 100 Milyon Euro'luk Kredi Anlaşması

Türk Eximbank, İtalya'nın ulusal kalkınma kuruluşu Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ile 100 milyon euro tutarında ve 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma, 2025'te imzalanan Mutabakat Zaptı'nın somut adımı olup, başta kadın girişimciler olmak üzere deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden yapılanması, orta-yüksek teknoloji üreten firmaların finansmana erişimi ve KOBİ'lerin ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla kullandırılacak.

Kredi, G7 Kalkınma Finans Kuruluşları'nın 2X Challenge girişimiyle uyumlu olup, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, anlaşmanın deprem bölgesinde ekonomik toparlanma, kadın girişimciliğinin güçlenmesi ve teknoloji yoğun üretimin teşviki açısından önemli olduğunu belirtti. Güney, bu finansmanın uluslararası kalkınma finansmanı iş birliklerini çeşitlendirdiğini ve ihracatçılara uzun vadeli uygun maliyetli kaynak sağladığını vurguladı.