Türk Kahvaltısı Tunus'ta Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Kahvaltısı Tunus'ta Tanıtıldı

Türk Kahvaltısı Tunus\'ta Tanıtıldı
07.06.2026 20:23
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Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısı, Tunus Büyükelçiliği'nde tanıtıldı ve katılımcılara sunuldu.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla başkent Tunus'taki Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Etkinliğe Tunuslu sosyal medya fenomenleri, aşçılar, gastronomi alanında içerik üreten isimler, medya mensupları ve çeşitli kesimlerden davetliler katıldı.

Program kapsamında katılımcılara Türk kahvaltısının öne çıkan lezzetleri ikram edildi, Türk mutfak kültürü ve kahvaltı geleneğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfağın ülkelerin kültürlerini tanıtmasında en etkili araçlardan biri olduğunu söyledi.

İnsanların farklı kültürleri en kolay mutfak üzerinden tanıdığını belirten Demircan, "Herkesin en yakından bildiği ve anladığı şey mutfaktır. Sadece Tunus'ta değil, dünyanın farklı ülkelerinde de bunu görüyoruz. Anadolu ve İstanbul mutfağının ne kadar zengin ve farklı olduğunu yurt dışında daha iyi fark ediyoruz." dedi.

Türk mutfağına ilginin son dönemde arttığını dile getiren Demircan, özellikle bazı geleneksel lezzetlerin yabancı konuklar tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

Demircan, "Kebap ve döner çeşitleri zaten biliniyor. Ancak son dönemde pastırma, kavurma, sucuk ve güllaç gibi ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Bunlar sanki yeni keşfedilmiş gibi karşılanıyor ve beğeniliyor." diye konuştu.

İstanbul mutfağının ve kentin gastronomi mirasının daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayan Demircan, "İstanbul mutfağını ve İstanbul'un tatlarını anlatmaya ihtiyaç var. Bu, birçok kişi için Türkiye'nin yeniden keşfi anlamına geliyor. Biz de bu konuda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar etkinlik kapsamında hazırlanan geleneksel Türk kahvaltısını deneyimledi, Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği hakkında bilgi aldı.

Türk ve Tunus halkları arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Dünya Kahvaltı Günü, Türk kahvaltı kültürünün uluslararası alanda tanıtılması amacıyla her yıl haziran ayının ilk pazar günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Diplomasi, Etkinlik, Kültür, Turizm, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

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