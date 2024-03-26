Türk Kızılay, Bosna Hersek\'te iftar programı düzenledi

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Türk Kızılay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yardım çalışmalarında görev alan gönüllüleriyle iftarda buluştu.

İftar programına Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, Bosna Hersek Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Osman Eroğlu ve Türk Kızılay Bursa il yöneticisi Semih Aksoy'un yanı sıra gönüllüler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Bosna Hersek'te dün iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Asya'da, Afrika'da ve Balkanlar'da 35 ülkede aynı anda iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ramazan Saygılı, "Dünyadaki mazlumların gönüllerine dokunmaya, sofralarına katık olmaya, kaşıklarına lokma olmaya özen gösteriyoruz. Bir taraftan kalbimizin bir kısmı Gazze'de, diğer kısmı Türkiye'deki deprem bölgesinde ama aynı zamanda gönül dünyamızda olan mazlum ve yetimlerde." dedi.

Dünyadaki yetimleri emanet olarak gördüklerini aktaran Ramazan Saygılı, bağışçıların destekleriyle dünyanın birçok noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya özen gösterdiklerini, Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

Bosna Hersek Türk Kızılay Delegasyonu proje yöneticisi Amina Kurtagic Kapetenovic ise Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine yönelik projeler yaptıklarını, yarın da Srebrenitsa'da iftar programı düzenleyeceklerini, ramazan dolayısıyla 1000'den fazla gıda paketi dağıttıklarını aktardı.

Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac da Türk Kızılay yönetimine ve çalışanlarına ülkesinde yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, kırsal yerlerde iftar düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.