Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı

Türk Kızılay\'ın 158. Yılı Kutlandı
11.06.2026 12:44
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İletişim Başkanı Duran, Türk Kızılay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı ve teşekkür etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kızılay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Kızılay, milletimizin merhamet ve dayanışma anlayışını nesiller boyunca yaşatan en köklü kurumlarımızdan biridir. Savaşta, afette ve ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında duran Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş değil, aynı zamanda aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir. Hilal-i Ahmer'den günümüze uzanan bu köklü mirasın yaşatılmasında emeği bulunan tüm gönüllülere, çalışanlara ve hayırseverlere teşekkür ediyor; Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Politika, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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