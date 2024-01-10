Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Göç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren Göç, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını seçti.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğraflarını seçen Göç, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.