Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

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Türk Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Bolu ve Karabük illerinde, müdahale ekipleri ve yangından etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme desteğini sürdürüyor. Afet bölgelerindeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden bölgeye gönderilen personel ve gönüllüleri ile harekete geçen Kızılay, ikram araçları, mobil mutfaklar, öncü araçlar, haberleşme ve müdahale araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Başta İzmir, Bolu ve Aydın olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde başlayan orman yangınları devam ediyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesi ile Manisa'nın Gördes, Aydın'ın Bozdoğan, Bolu'nun Göynük ve Karabük'ün Ovacık ilçelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle yangın söndürme çalışmaları iki gündür devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren afet bölgelerindeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden bölgeye gönderilen personel ve gönüllüleri ile harekete geçen Kızılay, ikram araçları, mobil mutfaklar, öncü araçlar, haberleşme ve müdahale araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

SAHADA 50 BİNDEN FAZLA SU VE İÇECEK DESTEĞİ SAĞLADI

Sahadaki 38 personeli ve 18 aracıyla müdahale ekiplerini ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bakmayan Kızılay, çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımını sürdürüyor. Yangının ilk anından itibaren harekete geçen Türk Kızılay, sahada 10 bini aşkın sıcak yemek, 9 bini aşkın kumanya ile 50 binden fazla su ve içecek desteği sağladı.