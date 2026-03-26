Türk Kızılay Siirt Şubesinden ramazan yardımlarına ilişkin toplantı - Son Dakika
Türk Kızılay Siirt Şubesinden ramazan yardımlarına ilişkin toplantı

26.03.2026 13:08
Türk Kızılay Siirt Şubesince ramazanda yapılan yardımlara ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesince ramazanda yapılan yardımlara ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şube Başkanı Nihat Altunç, Kızılay binasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, ramazan boyunca her gün 600 kişi olmak üzere toplam 14 bin kişiye yemek dağıtıldığını belirtti.

Ayrıca 4 bin ramazan pidesi, Siirt Üniversitesinde okuyan bin öğrenciye iftar verildiğini dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Siirt ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 797 kişiye 3 bin liradan toplam 2 milyon 391 bin lira yardım, 575 haneye gıda kolisi dağıtıldı. Şehit ve gazi ile muhacir ailenin de olduğu 800 kişilik iftar verildi. Şubemize başvuruda bulunan ve tespiti yapılan 8 bin kişiye giyim yardımı gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 33 aileye 2 bin liradan 66 bin lira bayramlık giyim çeki dağıtıldı. İl genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan aldığımız bağışlardan 300 kişiye 3 bin liradan toplam 900 bin lira zekat, 1928 çocuğa atıştırma paketi ve her biri 5 bin lira olan 135 alışveriş kartı dağıtıldı."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Siirt Şubesinden ramazan yardımlarına ilişkin toplantı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Kızılay Siirt Şubesinden ramazan yardımlarına ilişkin toplantı - Son Dakika
