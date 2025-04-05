Türk Lirasıyla Dış Ticaret Yüzde 30,1 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Türk Lirasıyla Dış Ticaret Yüzde 30,1 Artış Gösterdi

2025'in ilk çeyreğinde Türk lirasıyla dış ticaret 334,8 milyar lira oldu. İhracat ve ithalat artışta.

05.04.2025 11:16
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Türk lirasıyla dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artarak 334 milyar 820 milyon liraya çıktı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay 23,4 milyar dolarla mart aylarının en yüksek ikinci ihracat değerine ulaşıldı.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti.

Aylık veriler itibarıyla bu kategoride 3 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,5 artışla 26 milyar 324 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 47,2 artarak 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 643 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yıl şubata kıyasla yüzde 12,3 artışla 28 milyar 276 milyon lira, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi 112 milyar 294 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 15,9 artışla 30 milyar 538 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,1 yükseldi ve 95 milyar 346 milyon lira oldu. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 125 milyar 883 milyon lirayı aştı.

164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Bu yıl ocak-martta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 73 milyar 354 milyon liradan 85 milyar 137 milyon liraya çıktı.

İthalat da bu dönemde 183 milyar 991 milyon liradan yüzde 35,7 artışla 249 milyar 683 milyon liraya ulaştı.

Böylece, 2025'in ilk çeyreğinde söz konusu kategoride dış ticaret 257 milyar 345 milyon liradan yüzde 30,1 artışla 334 milyar 820 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan, martta 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 37 bin 662 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

2024-2025 yıllarının ocak-mart döneminde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):

Yıllarİhracatİthalathacim
Ocak-Mart 202473.354183.991257.345
Ocak-Mart 202585.137249.683334.820

Kaynak: AA

İhracat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Lirasıyla Dış Ticaret Yüzde 30,1 Artış Gösterdi - Son Dakika

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