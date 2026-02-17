Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Ata'nın Huzuruna Çıktı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Ata'nın Huzuruna Çıktı

17.02.2026 15:37  Güncelleme: 16:47
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve eşitlik mücadelesinin önemini vurguladı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Vekili Özdemir, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

"Bizlere düşen görev 1926'da yakılan eşitlik meşalesini bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumlulukla daha ileri taşımak"

Özdemir, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bir asır önce kadınların birey olarak tanındığı, eşit yurttaşlık hakkının güvence altına alındığı ve toplumsal adaletin temellerinin atıldığı büyük bir devrim hayata geçirilmiştir. Türk Medeni Kanunu, Cumhuriyetimizin en güçlü eşitlik adımlarından biri, çağdaş, özgür ve adil Türkiye'nin hukuk temelidir. Bizlere düşen görev ise 1926'da yakılan eşitlik meşalesini bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumlulukla daha ileri taşımaktır. Her zaman sorumluluğumuzun farkındayız ve Ata'mızın yolundan gitmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Ata'nın Huzuruna Çıktı
