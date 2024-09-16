Türk Müteahhitler 137 Ülkede Faaliyet Gösteriyor

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, müteahhitlik sektörünün, çalışanlarının özverisiyle "devler ligi"ndeki yerini korumayı başardığını belirterek, "2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz'i de dahil ederek, ülke sayısını 137'ye yükselttik. Bugün bir kez daha anladık ki zorluklar başarımızın önünde bir engel değil." ifadelerini kullandı.

Eren, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müteahhitlerin Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının kutlanıldığı 2023'te yurt dışında 136 ülkede, 12 bini aşkın projeyle 500 milyar dolar eşiğini aşarak gurur ve sevinç yaşattıklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

" İnşaat, dünyada rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında yer almaktadır. Öte yandan pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar, bölgesel gerginlikler ve savaşlar nedeniyle inşaat sektörü olarak zor zamanlar geçirdik ancak tüm bu sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam eden değerli meslektaşlarım ve sektöre emek veren her bir çalışanımızın özverisiyle devler ligindeki yerimizi korumayı başardık."

İş yapılan ülke sayısı 137'ye yükseldi

Eren, savaşa karşın Rusya'nın 2023'te de Türkiye için en büyük pazar olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın savaş sonrasında inşasında yer almak için çalışmalarını sürdürdükleri belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

" Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda da faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz'i de dahil ederek, ülke sayısını 137'ye yükselttik. Bugün bir kez daha anladık ki zorluklar başarımızın önünde bir engel değil. Her şartta, girişimci gücüyle ENR dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne girmeyi başaran 43 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum."

Listede 43 Türk firması yer alıyor

İnşaat sektörü dergisi ENR, her yıl "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni açıklıyor.

2023 yılındaki performanslarla oluşturulan bu yılki listede 1. sırada 81 firmayla Çin yer alırken Türkiye 43 firmayla 2. oldu. Geçen yıl olduğu gibi ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başarırken 1 Türk firması da ilk 50'de yer buldu.