Türk Müteahhitler 137 Ülkede Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Müteahhitler 137 Ülkede Faaliyet Gösteriyor

TMB Başkanı Eren, 2024'te iş yaptıkları ülke sayısını 137'ye çıkararak zorlukları aştıklarını belirtti.

16.09.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, müteahhitlik sektörünün, çalışanlarının özverisiyle "devler ligi"ndeki yerini korumayı başardığını belirterek, "2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz'i de dahil ederek, ülke sayısını 137'ye yükselttik. Bugün bir kez daha anladık ki zorluklar başarımızın önünde bir engel değil." ifadelerini kullandı.

Eren, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müteahhitlerin Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının kutlanıldığı 2023'te yurt dışında 136 ülkede, 12 bini aşkın projeyle 500 milyar dolar eşiğini aşarak gurur ve sevinç yaşattıklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

" İnşaat, dünyada rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında yer almaktadır. Öte yandan pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar, bölgesel gerginlikler ve savaşlar nedeniyle inşaat sektörü olarak zor zamanlar geçirdik ancak tüm bu sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam eden değerli meslektaşlarım ve sektöre emek veren her bir çalışanımızın özverisiyle devler ligindeki yerimizi korumayı başardık."

İş yapılan ülke sayısı 137'ye yükseldi

Eren, savaşa karşın Rusya'nın 2023'te de Türkiye için en büyük pazar olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın savaş sonrasında inşasında yer almak için çalışmalarını sürdürdükleri belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

" Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda da faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz'i de dahil ederek, ülke sayısını 137'ye yükselttik. Bugün bir kez daha anladık ki zorluklar başarımızın önünde bir engel değil. Her şartta, girişimci gücüyle ENR dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne girmeyi başaran 43 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum."

Listede 43 Türk firması yer alıyor

İnşaat sektörü dergisi ENR, her yıl "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni açıklıyor.

2023 yılındaki performanslarla oluşturulan bu yılki listede 1. sırada 81 firmayla Çin yer alırken Türkiye 43 firmayla 2. oldu. Geçen yıl olduğu gibi ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başarırken 1 Türk firması da ilk 50'de yer buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Erdal Eren, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Müteahhitler 137 Ülkede Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 19:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Müteahhitler 137 Ülkede Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement