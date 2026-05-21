Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, hafta boyunca Sivas'ın lezzetlerini, zengin mutfağını tanıtacaklarını söyledi.

Şimşek, 21-27 Mayıs tarihlerine denk gelen haftanın artık ülkemizde "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kutlanan bu hafta, şüphesiz sahip olduğumuz köklü mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından son derece kıymetlidir." dedi.

Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığına dikkati çeken Şimşek, "Tarihimizin, kültürümüzün, paylaşma geleneğimizin, misafirperverliğimizin ve bereket anlayışımızın sofralara yansıyan en güçlü halidir. Asırlardır Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen bu zengin miras, bugün dünyanın en saygın mutfak kültürleri arasında yer almaktadır. Kadim şehir Sivas'ımız da bu büyük kültürel mirasın en güçlü temsilcilerinden biridir. Sivas mutfağı, toprağımızın bereketini, iklimimizin zenginliğini ve insanımızın emeğini yansıtan çok özel bir kültürel değerdir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılara, aralarında coğrafi işaret belgesi almış ürünlerin de yer aldığı lezzetlerden ikram edildi.