Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı

Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı
21.05.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ta Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler tanıtıldı, kültürel miras vurgulandı.

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, hafta boyunca Sivas'ın lezzetlerini, zengin mutfağını tanıtacaklarını söyledi.

Şimşek, 21-27 Mayıs tarihlerine denk gelen haftanın artık ülkemizde "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kutlanan bu hafta, şüphesiz sahip olduğumuz köklü mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından son derece kıymetlidir." dedi.

Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığına dikkati çeken Şimşek, "Tarihimizin, kültürümüzün, paylaşma geleneğimizin, misafirperverliğimizin ve bereket anlayışımızın sofralara yansıyan en güçlü halidir. Asırlardır Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen bu zengin miras, bugün dünyanın en saygın mutfak kültürleri arasında yer almaktadır. Kadim şehir Sivas'ımız da bu büyük kültürel mirasın en güçlü temsilcilerinden biridir. Sivas mutfağı, toprağımızın bereketini, iklimimizin zenginliğini ve insanımızın emeğini yansıtan çok özel bir kültürel değerdir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılara, aralarında coğrafi işaret belgesi almış ürünlerin de yer aldığı lezzetlerden ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:19:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası Sivas’ta Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.