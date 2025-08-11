"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak

"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak
11.08.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında geçerli olacak "Türk Müze Kartı" uygulamasıyla, bu ülkeleri ziyaret eden vatandaşların bütün müzeleri ücretsiz, serbest biçimde dolaşabileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında geçerli olacak "Türk Müze Kartı" uygulamasıyla, bu ülkeleri ziyaret eden vatandaşların bütün müzeleri ücretsiz, serbest biçimde dolaşabileceğini bildirdi.

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı"nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son dönemde dünyadaki gelişmelerin, Türk devletleri arasındaki ilişkileri önemli hale getirdiğini vurgulayan Zorlu, "Her alanda işbirliğimizi tesis ettikçe yalnızca kendi aramızda değil bölgemizde ve konuşlandığımız coğrafyada barışa, huzura, refaha katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın ortaya koyduğu vizyonun, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe taşındığını ifade ederek, "Türk dünyasıyla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarını ve temsilcilerini, ev sahipliğimizle bir araya getirdik. Memnuniyetle görüyoruz ki artık Türk dünyasıyla ilişkili kuruluşlarımızın sayısı bugün toplam kamu sisteminde 50'den fazla bir sayıya ulaştı." dedi.

Bu durumun, ikili ve çoklu işbirliği faaliyetlerinin yoğunluğunu gösterdiğini belirten Zorlu, Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'nda yeni işbirliği alanlarının ele alındığını ve Türk dünyası ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yeni ufuklar açacak projeler teklif ettiğini aktardı.

Zorlu, bu toplantıda, Türk devletleri arasında ortak kullanılacak "Türk Müze Kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk devletlerinin her birindeki vatandaşımız, bu müze kartıyla tüm müzelerimizi ücretsiz ve serbest bir şekilde gezebilecek. Bu, kültürlerimizi ve tarihimizi tanımamızı sağlayacak. Buna ilişkin birçok projeyi de konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşma fırsatı buluruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kürşad Zorlu, AK Parti, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Müze Kartı' uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor

15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
22:24
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
21:50
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
21:38
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
21:32
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 16:46:21. #7.12#
SON DAKİKA: "Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.