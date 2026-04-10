Türk Polisi 181 Yaşında

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kutlandı.

Çermik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Amir Vekili Muhiddin Hakan Demircioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişine ve toplum huzurundaki önemli rolüne vurgu yaparak, teşkilatın 181 yıldır milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını kaydetti.