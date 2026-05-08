Türk Rektörlerden Polonya Ziyareti

08.05.2026 14:58
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Polonya'da üniversiteler arası iş birliği mutabakatı imzaladı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile 19 Türk üniversitesinin rektörü çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Polonya'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret kapsamında Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin açılışını yapan Özvar, iki ülke yükseköğretimine ilişkin imzalanan mutabakat zaptı ile bilimsel ve inovasyona dayalı çalışmalara imkan sağlanacağını söyledi.

YÖK Başkanı Erol Özvar ve 19 Türk üniversitesi rektörünün, Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim alanında iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan Polonya ziyaretleri devam ediyor. Özvar başkanlığındaki Türk heyeti, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu"na katıldı.

Özvar, forum öncesinde Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile yaptığı basın açıklamasında, ziyaretlerinin "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu", "Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezinin açılışı" ve "Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanması" olmak üzere üç önemlitemele dayandığını belirtti.

"HUKUKİ ZEMİN ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ"

İki ülke arısında yükseköğretime ilişkin ilk kez mutabakat zaptı imzalanacağını belirten Özvar, "Bu mutabakat zaptı ile Yükseköğretim Kurulu ve Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında bundan sonra yapacağımız bilhassa bilimsel ve inovasyona dayalı çalışmalara imkan sağlayacak bir hukuki zemini elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Gdansk Üniversitesi bünyesinde Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi açıldı. Merkezin açılışını, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile beraberdekiler kurdele keserek yaptı.

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR HALA GELMESİ HEDEFLENİYOR

Polonya-Türkiye Araştırmalar Merkezi'yle, iki ülke arasında bilim diplomasisine kalıcı bir zemin oluşturulması, ortak araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve üniversiteler arası iş birliklerinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan merkezin yapay zeka, sağlık bilimleri, enerji, savunma teknolojileri, tarım, sürdürülebilirlik ve sosyal bilimler gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Özvar, 2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada ise forumun Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim, bilim ve inovasyon alanlarında daha kurumsal ve stratejik bir iş birliği zemini oluşturacağını belirtti. Polonya üniversitelerinin Avrupa araştırma sistemine entegrasyonu, uygulamalı mühendislik alanındaki gücü ve üniversite-sanayi iş birliği kapasitesiyle öne çıktığını söyleyen Özvar, Türk üniversitelerinin ise genç ve dinamik insan kaynağı, araştırma çeşitliliği, mühendislik kapasitesi ve sağlık bilimlerindeki uzmanlığıyla dikkati çektiğini belirtti.

Çift diploma ve ortak doktora programlarının artırılmasının, TÜBİTAK ile Polonyalı kurumlar arasında ortak fon mekanizmalarının geliştirilmesinin iki ülke arasındaki akademik ilişkileri daha sürdürülebilir hale getireceğini söyleyen Özvar, Türkiye'nin Polonya ile yükseköğretimde daha derin, daha etkili ve sonuç odaklı bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
