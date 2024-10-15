Türk Sahil Güvenliği, Yunan Botundan Kurtardı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik Botu tarafından Rodos Adası'nın kuzeyine bırakıldığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.