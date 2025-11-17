Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Kızını ziyaret amacıyla bulunduğu ABD'de doğum gününde hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı için Ankara'da ilk tören, sanat hayatına adım attığı Ankara Radyosu'nda düzenlendi. Abacı'nın cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye, Abacı'nın kızı Saba Abacı, torunu ve yakınlarının yanı sıra Sibel Can, Pınar Altınok gibi sanatçılar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlaka, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Bülent Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimlerin cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"Kıymetli sanatçımız 78 yıllık hayatına bizim için çok güzel şeyler sığdırmış"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleri ve Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda bu süreci yakından takip ettik ve dün Atatürk Kültür Merkezi'nde törenimizi gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah, ailesine sabır versin. Kıymetli sanatçımız 78 yıllık hayatına bizim için çok güzel şeyler sığdırmış, çok güzel anılar bırakmış. Üzüntülüyüz, başımız sağ olsun" dedi.