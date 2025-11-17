Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

17.11.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de hayatını kaybettikten sonra Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanatçı dostları ve kamuoyundan birçok kişi katıldı.

(ANKARA) - Kızını ziyaret amacıyla bulunduğu ABD'de doğum gününde hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı için Ankara'da ilk tören, sanat hayatına adım attığı Ankara Radyosu'nda düzenlendi. Abacı'nın cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye, Abacı'nın kızı Saba Abacı, torunu ve yakınlarının yanı sıra Sibel Can, Pınar Altınok gibi sanatçılar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlaka, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Bülent Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimlerin cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"Kıymetli sanatçımız 78 yıllık hayatına bizim için çok güzel şeyler sığdırmış"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleri ve Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda bu süreci yakından takip ettik ve dün Atatürk Kültür Merkezi'nde törenimizi gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah, ailesine sabır versin. Kıymetli sanatçımız 78 yıllık hayatına bizim için çok güzel şeyler sığdırmış, çok güzel anılar bırakmış. Üzüntülüyüz, başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Yaşlı kadının Kabe’deki rezilliğine ortak oldu Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı

14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
14:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Hasan Can Kaya tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi
13:35
A Milli Takım’da 5 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 15:03:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.