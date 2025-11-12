(ANKARA) - ABD'de kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Türk sanat müziğinin efsane sanatçısı Muazzez Abacı'dan üzücü haber geldi. Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Abacı'nın 78. doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası 78. doğum gününde yaşamını yitirdi. Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden Abacı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Usta sanatçının hayatını kaybetmesi sonrası X hesabından yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türk sanat müziğinin usta sesi Muazzez Abacı'yı kaybettik. Sanatıyla kuşaklara ilham veren, güçlü sesiyle gönüllerimize dokunan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerinden Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?