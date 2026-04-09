Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Savunma Sanayii 20 Milyar Dolar Ciroya Ulaştı

09.04.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma sanayiinde yerlilik oranı %80'i aşarken, 2025 ihracatı %48 artışla 10,54 milyar dolara yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayiinin 20 milyar doları aşan sektörel cirosu, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık AR-GE harcaması, 1400'ün üzerinde aktif proje ve 100 milyar doları geride bırakan proje portföyüyle güçlü bir şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı. Sektör, 4 binden fazla firmayı ve 100 bini aşkın nitelikli çalışanı bünyesinde barındırarak milli ekonominin dinamik alanlarından biri haline geldi.

Yerlilik oranının son 20 yılda %20'lerden %80'in üzerine çıkarak devrim niteliğinde bir artış kaydettiğini vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında savunma ihracatının bir önceki yıla göre %48'lik artışla 10,54 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Türkiye, savunma sanayi ihracatında 11. büyük ihracatçı konumuna gelirken, ilk 10'a girmeyi hedefliyor ve ürünler 185 ülkeye ihraç ediliyor.

ASELSAN'ın kritik teknolojiler ve üniversite-sanayi işbirliğiyle bu başarıda önemli payı olduğunu belirten Yılmaz, Altay tankı, MİLGEM ve insansız hava araçları gibi projelerde geliştirilen teknolojilerin sivil sektörlere de yayılarak ekonomik yapıyı güçlendirdiğini ifade etti. Teknoloji üretiminin sürdürülebilir refah ve bağımsızlık için temel olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:04:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.