Türk Savunma Sanayii 20 Milyar Dolar Ciroya Ulaştı

Savunma Sanayii Başkanı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayiinin 20 milyar doları aşan sektörel cirosu, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık AR-GE harcaması, 1400'ün üzerinde aktif proje ve 100 milyar doları geride bırakan proje portföyüyle güçlü bir şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı. Sektör, 4 binden fazla firmayı ve 100 bini aşkın nitelikli çalışanı bünyesinde barındırarak milli ekonominin dinamik alanlarından biri haline geldi.

Yerlilik oranının son 20 yılda %20'lerden %80'in üzerine çıkarak devrim niteliğinde bir artış kaydettiğini vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında savunma ihracatının bir önceki yıla göre %48'lik artışla 10,54 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Türkiye, savunma sanayi ihracatında 11. büyük ihracatçı konumuna gelirken, ilk 10'a girmeyi hedefliyor ve ürünler 185 ülkeye ihraç ediliyor.

ASELSAN'ın kritik teknolojiler ve üniversite-sanayi işbirliğiyle bu başarıda önemli payı olduğunu belirten Yılmaz, Altay tankı, MİLGEM ve insansız hava araçları gibi projelerde geliştirilen teknolojilerin sivil sektörlere de yayılarak ekonomik yapıyı güçlendirdiğini ifade etti. Teknoloji üretiminin sürdürülebilir refah ve bağımsızlık için temel olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.