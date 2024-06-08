Türk Şirketi ile Venezuela Arasında Petrokimya, Gaz ve Madencilik Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
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Türk Şirketi ile Venezuela Arasında Petrokimya, Gaz ve Madencilik Anlaşmaları İmzalandı

Türk Şirketi ile Venezuela Arasında Petrokimya, Gaz ve Madencilik Anlaşmaları İmzalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katıldığı imza töreninde, Türk şirketi ile Venezuela arasında petrokimya, gaz ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalar kapsamında Türk şirketi, Aragua eyaletinde altın ve maden faaliyetleri gerçekleştirecektir.

08.06.2024 22:25
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Venezuela ile bir Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

Maduro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu daha da birleştirmek için ortak çabalar ve stratejik projelere imza atıyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Üretken bir ekonomi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, ülkenin güneyindeki Aragua eyaletinde, Türk şirketinin anlaşma kapsamında altın ve maden faaliyetleri yüreteceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Şirketi ile Venezuela Arasında Petrokimya, Gaz ve Madencilik Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

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