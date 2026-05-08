Türk-Suudi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

08.05.2026 11:45
Dışişleri Bakanları eşliğinde Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlıklarında gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı.

Heybet, toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek, eş başkanlığını yürüttükleri "Askeri ve Güvenlik Komitesi" faaliyetleri kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları derinleştirecek hususları ele aldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA

