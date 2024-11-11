Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne TSE Kalite Belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne TSE Kalite Belgesi

Türk Telekom Anadolu Lisesi\'ne TSE Kalite Belgesi

Sorgun'daki okul, kalite ve iş sağlığı belgelerini alarak bu alanda ilk okul oldu.

11.11.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Telekom Anadolu Lisesi, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) kalite belgesini almaya hak kazandı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, TSE tarafından akredite olmuş Millİ Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Biriminin okullarda yaptığı denetimler sonucu bu belgenin verildiğini söyledi.

Okul yönetimi tarafından oluşturulan öğretmen, öğrenci, veli ve iş sağlığı gibi ilişkileri içeren sistemin sorunsuz işlediğinin onaylanmasının ardından Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin belgeyi almaya hak kazandığını vurgulayan Öcal, şöyle konuştu:

"İlçemiz merkezinde eğitim öğretime devam eden Türk Telekom Anadolu Lisesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Türk Telekom Anadolu Lisesi, ilçemizde bu belgeleri almaya hak kazanan ilk ve tek okul oldu. Emeği geçen yönetici ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum."???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Türk Telekom, yozgat, Eğitim, Sağlık, Güncel, Sorgun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne TSE Kalite Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom Anadolu Lisesi'ne TSE Kalite Belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.