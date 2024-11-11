Türk Telekom Anadolu Lisesi\'ne TSE Kalite Belgesi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Telekom Anadolu Lisesi, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) kalite belgesini almaya hak kazandı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, TSE tarafından akredite olmuş Millİ Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Biriminin okullarda yaptığı denetimler sonucu bu belgenin verildiğini söyledi.

Okul yönetimi tarafından oluşturulan öğretmen, öğrenci, veli ve iş sağlığı gibi ilişkileri içeren sistemin sorunsuz işlediğinin onaylanmasının ardından Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin belgeyi almaya hak kazandığını vurgulayan Öcal, şöyle konuştu:

"İlçemiz merkezinde eğitim öğretime devam eden Türk Telekom Anadolu Lisesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Türk Telekom Anadolu Lisesi, ilçemizde bu belgeleri almaya hak kazanan ilk ve tek okul oldu. Emeği geçen yönetici ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum."???????