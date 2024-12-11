Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 Ödül Kazandı

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TÜRK Telekom; web sitesi, mobil uygulama, yazılı basın, online reklamcılık gibi farklı kategorilerde en iyileri seçen Amerika merkezli Horizon Interactive Awards'ta 3 farklı ödüle layık görüldü. Uluslararası birçok firmanın katıldığı ödül programında, 'mobil uygulamalar-dergi/gazete' (mobile apps- magazines/news) kategorisinde Türk Telekom e-dergi 'kategorisinin en iyisi' (best of category) seçilirken, şirket uygulaması 'mobil uygulamalar – işletme' (mobile apps - business) kategorisinde 'gümüş' (silver) ödülün sahibi oldu. Şirket web sitesi ise 'web siteleri-müşteri bilgileri' (websites - customer information) kategorisinde 'bronz' (bronze) ödül kazandı.

Türk Telekom'un yenilenen mobil uygulaması, web sitesi ve kullanıcılarına yerli-yabancı popüler dergi ve gazeteleri sunan e-dergi uygulaması, Horizon Interactive Awards'tan üç farklı başlıkta 3 ödül aldı. Küresel ölçekte firmaların katıldığı ödül programından kategorisinin en iyisi, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 ödül ile dönen şirket, geliştirdiği projelerle adından global sahnede de söz ettirmeye devam ediyor.

KATEGORİSİNİN EN İYİSİ; TÜRK TELEKOM E-DERGİ

Ödül programında 'mobil uygulamalar' (mobile apps) kategorisinin 'dergi/gazete' (magazines/news) başlığında değerlendirilen şirket e-dergi, 'kategorisinin en iyisi' (best of category) seçildi. Mobil uygulamalar kategorisi içerisinde en iyisi olarak gösterilen uygulama; günlük güncellenen dergi ve gazeteler ile modadan iş dünyasına, teknolojiden eğlenceye kadar yerli ve yabancı geniş içerikleri kullanıcılarına sunuyor. Yenilenen Türk Telekom uygulaması ise mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterilerine sunduğu hem avantajlar hem de kullanım kolaylıkları ile kullanıcılarından beğeni alırken 'mobil uygulamalar' (mobile apps) kategorisinin 'işletme' (business) başlığında gümüş ödül aldı. Horizon Interactive Awards'ın 'web siteleri' (websites) kategorisinin 'müşteri bilgileri' (customer information) başlığında ise; şirketin akıllı asistanı TiTi ile desteklenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcı dostu tasarımı ve erişilebilir kolaylıklarıyla Türk Telekom web sitesi bronz ödüle layık görüldü.