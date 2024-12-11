Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 Ödül Kazandı

Türk Telekom, Amerika merkezli Horizon Interactive Awards'ta mobil uygulamalar ve web sitesi kategorilerinde toplam üç ödül elde etti. E-dergi uygulaması 'kategorisinin en iyisi', mobil uygulama gümüş ve web sitesi bronz ödül aldı.

11.12.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Telekom; web sitesi, mobil uygulama, yazılı basın, online reklamcılık gibi farklı kategorilerde en iyileri seçen Amerika merkezli Horizon Interactive Awards'ta 3 farklı ödüle layık görüldü. Uluslararası birçok firmanın katıldığı ödül programında, 'mobil uygulamalar-dergi/gazete' (mobile apps- magazines/news) kategorisinde Türk Telekom e-dergi 'kategorisinin en iyisi' (best of category) seçilirken, şirket uygulaması 'mobil uygulamalar – işletme' (mobile apps - business) kategorisinde 'gümüş' (silver) ödülün sahibi oldu. Şirket web sitesi ise 'web siteleri-müşteri bilgileri' (websites - customer information) kategorisinde 'bronz' (bronze) ödül kazandı.

Türk Telekom'un yenilenen mobil uygulaması, web sitesi ve kullanıcılarına yerli-yabancı popüler dergi ve gazeteleri sunan e-dergi uygulaması, Horizon Interactive Awards'tan üç farklı başlıkta 3 ödül aldı. Küresel ölçekte firmaların katıldığı ödül programından kategorisinin en iyisi, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 ödül ile dönen şirket, geliştirdiği projelerle adından global sahnede de söz ettirmeye devam ediyor.

KATEGORİSİNİN EN İYİSİ; TÜRK TELEKOM E-DERGİ

Ödül programında 'mobil uygulamalar' (mobile apps) kategorisinin 'dergi/gazete' (magazines/news) başlığında değerlendirilen şirket e-dergi, 'kategorisinin en iyisi' (best of category) seçildi. Mobil uygulamalar kategorisi içerisinde en iyisi olarak gösterilen uygulama; günlük güncellenen dergi ve gazeteler ile modadan iş dünyasına, teknolojiden eğlenceye kadar yerli ve yabancı geniş içerikleri kullanıcılarına sunuyor. Yenilenen Türk Telekom uygulaması ise mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterilerine sunduğu hem avantajlar hem de kullanım kolaylıkları ile kullanıcılarından beğeni alırken 'mobil uygulamalar' (mobile apps) kategorisinin 'işletme' (business) başlığında gümüş ödül aldı. Horizon Interactive Awards'ın 'web siteleri' (websites) kategorisinin 'müşteri bilgileri' (customer information) başlığında ise; şirketin akıllı asistanı TiTi ile desteklenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcı dostu tasarımı ve erişilebilir kolaylıklarıyla Türk Telekom web sitesi bronz ödüle layık görüldü.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Teknoloji, Telekom, Finans, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.