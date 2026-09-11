Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Astana'da olağanüstü toplandı

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI), Kazakistan'ın dönem başkanlığında başkent Astana'da olağanüstü toplantı düzenledi.

Kazakistan Dış Ticaret Odası Başkanı Murat Karimsakov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye'den Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Asan Darbayev, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amreyev, TCCI Genel Sekreteri Adem Kula ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Birliğin daha önce aldığı kararların uygulanması, gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne sunulacak öneriler, Birliğin kurumsal gelişimi, ortak yatırım portföyünün oluşturulması, ortak elektronik ticaret ve ihracat platformunun kurulması ile iş dünyaları arasındaki etkileşimi artıracak dijital araçların hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

"TDT ülkelerinin kendi aralarındaki ihracatı yaklaşık 35,5 milyar dolar seviyesine çıktı"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türk dünyasında iş insanlarının ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Bölgede ve küresel düzeyde ticari risklerin arttığına işaret eden Gürcan, "Riskleri getiriye dönüştürmenin yolu ise her vesileyi işbirliğine dönüştürmek ve ülkelerimizin potansiyelini ticari ilişkilerimize yansıtmaktır." dedi.

Türkiye'nin TDT üye ve gözlemci ülkelerle dış ticaret hacminin 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artarak 32 milyar dolara ulaştığını aktaran Gürcan, TDT ülkelerinin kendi aralarındaki ihracatının da yaklaşık 35,5 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Gürcan, söz konusu ihracatın ülkelerin dünyaya toplam ihracatının yüzde 6,2'sine karşılık geldiğini belirterek, kendi aralarındaki ihracatın toplam ihracata oranını yüzde 10'a çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ortak dijital ticaret platformu kurulması gündemde

Gürcan, TDT çatısı altında yürütülen dijital ticaret çalışmalarının da ticari ilişkilerin daha hızlı ve öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini belirten Gürcan, anlaşmayla kağıtsız ticaret, elektronik imza, elektronik faturalandırma, elektronik ödemeler, lojistik ve hızlı teslimat hizmetleri gibi alanlarda ortak kurallar oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu yıl müzakerelerine başlanan "Sürdürülebilir Kalkınma için Hizmetler ve Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması" ile mevcut yatırımcıların yanı sıra bölgeye açılmak isteyen yeni girişimcilerin yatırımlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığını aktaran Gürcan, TDT Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi kapsamında ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"Gerçek bir ekonomik ortaklığa dönüşüyor"

TDT'nin ticaretin yanı sıra enerji, sanayi ve ulaştırma gibi alanları da kapsayan gerçek bir ekonomik ortaklığa dönüştüğünü belirten Gürcan, "Türk Dünyası Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, iş dünyalarımızı tek çatı altında buluşturan kıymetli bir yapıdır." diye konuştu.

Birliğin gümrük, lojistik ve finansmana erişim gibi sahadaki sorunların çözümünde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Gürcan, Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarını kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.