Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti

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Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Merhum duayen tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur'un vefat haberini oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, tiyatrocu Necla Uygur 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ACI HABERİ BEHZAT UYGUR DUYURDU

Uygur açıklamasında şunları söyledi: "''Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.''

Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.

1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat yaşamı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti

Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına da katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin ve Anadolu turnelerinin içinde bulundu.

Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi.

Çocuklarından Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ERKUT ERÖZALP ERKUT ERÖZALP:
    Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ?? 15 2 Yanıtla
    Allahın kulu Allahın kulu:
    Cennet ucuz değil yaşantı neyse öyle hesaba çekilecek 7 10
    Mustafa Dayi Mustafa Dayi:
    toprağı bol ...olsun 4 2
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Allah'ın kulu sen şimdi gerçekten Allah'ın kulu musun ? Bırak sen kendine adına karar vermeyi Allah karar versin 5 1
    Halis demir Halis demir:
    mustafa dayı o hıristiyanmıydı olabilir ben bilmiyom zira toprağı bol olsun demekhıristiyanların bir dini temennisidir 0 0
  • SPEED GROUP SPEED GROUP:
    uygur Türkü olduğu belli . allah rahmet eylesin 6 1 Yanıtla
  • abdullah.yldrm84 abdullah.yldrm84:
    ALLAH RAHMET EYLESİN tanımayanlar için resmini ekleyebilir misiniz 4 0 Yanıtla
    Erkan Arslan Erkan Arslan:
    Yahuuu Masal olmayın Resim olsa nolur olmasa nolur Hz Google ne güne duruyo merak eden arar okadar hem ölüp gitmis ünlü ünssüz Herkes er geç yolcu 5 2
  • mustafa yurdakul mustafa yurdakul:
    Bu kez güldürmedi..Ölüm ona yakışmadı..Işıklar içinde uyusun.. 1 2 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    ne ışığı orada elektirik yok 1 0
  • aykut koçak aykut koçak:
    el fenerleri içinde uyusun 1 1 Yanıtla
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