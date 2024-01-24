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Türk Üniversite Fuarı, Pakistan'da binlerce öğrenciyle buluştu - Son Dakika
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Türk Üniversite Fuarı, Pakistan'da binlerce öğrenciyle buluştu

Türkiye'den 13 üniversitenin katıldığı Türk Üniversite Fuarı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlendi. Fuarda, öğrenciler üniversitelerin kayıt süreçleri, indirimler, yurt imkanları ve burslar hakkında bilgi aldı. Türk üniversiteleri, Pakistan'daki genç nüfusun potansiyelini değerlendirmek ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bu tür etkinliklere katılmaktadır.

Türk Üniversite Fuarı, Pakistan\'da binlerce öğrenciyle buluştu
24.01.2024 - 18:47,
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Türkiye'den 13 üniversite, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türk Üniversite Fuarı"nda binlerce öğrenciyle bir araya geldi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından organize edilen eğitim fuarına, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'den 13 özel üniversite ve devlet üniversitesinin katıldığı fuarı, 8 binin üzerinde öğrenci ziyaret etti.

Öğrenciler, üniversitelerin kayıt süreçleri, indirimler, yurt imkanları ve burslar hakkında ilk elden bilgi aldı.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da çok dinamik bir genç nüfus olduğuna işaret ederek, "TMV'de okuyan öğrenciler, Türk üniversiteleri için çok ciddi bir potansiyel. Bu öğrencilerin potansiyellerinden biz de kendi payımıza düşeni almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pakiş, Pakistan'daki öğrencilerin taleplerini öğrendiklerini aktararak, Hakkari Üniversitesi olarak Pakistanlı öğrencileri yetiştirmek istediklerini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversitelerinde 110 ülkeden 3 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını vurgulayarak, yabancı öğrencilerin sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Aksoy, dost ve kardeş Pakistan ile işbirliklerini artırmak, öğrencilere Türkiye'nin kapılarını açmak, bilgi paylaşımı, öğrenci ve akademisyen değişimi yapmak istediklerini belirterek, "Dostluğumuzu güçlendirecek adımlar atmak için buradayız." dedi.

Türk Üniversite Fuarı, 22 Ocak'ta Lahor'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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Pakistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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